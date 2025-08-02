"Tarihimizin en yüksek Temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu temmuzda kırdık. Dolayısıyla tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık" dedi.

2.08.2025 11:41:080
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"Tarihimizin en yüksek Temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Samsun’da temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Bakan Bolat, "Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu temmuzda kırdık. Dolayısıyla tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık" ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Bolat, "Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı (temmuz) 25 milyar dolar. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yüzde 11'lik artışa tekabül ediyor" diye konuştu.

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