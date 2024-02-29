Tarım, 2023'te küçülen tek sektör oldu

Türkiye ekonomisi 2023'te yüzde 4.5 büyüme kaydederken tarım sektörü yüzde 0.2 daraldı. Tarım sektöründe dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 gibi sınırlı bir büyüme gerçekleşirken, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,5 büyüme yaşandı. Tarım sektörü yıllık bazda son 3 yılın ikisinde küçüldü. 2021'de yüzde 3 daralan sektör, 2022'de yüzde 1,3 büyüme kaydetmişti.

Sektörler bazında bakıldığında ise tarım küçülen tek sektör oldu. Finans ve sigorta sektörünün yüzde 9,0 büyüdüğü 2023'te inşaat sektörü yüzde 7,8 ve hizmetler sektörü yüzde 6,4 büyüdü. Gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7 büyürken, sanayi sektörü ise yüzde 0,8 büyüme kaydetti.

Tarım sektöründe özellikle hayvansal üretimde yaşanan sıkıntılar, azalan büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı, yem tüketim trendindeki yavaşlama büyümeyi olumsuz etkiledi. Çiftliklerde kapasitelerin altında hayvan varlığı, işletmelerinin bir kısmının boşalması ve kapanması sonucu sektörden çıkışların da hızlanması büyümeyi sekteye uğratan etkenler arasında gösteriliyor. Bitkisel üretim açısından tohum ve gübre tarafındaki görece zayıf talep seyrin yanı sıra üretim ve fiyatlamalarda yaşanan sıkıntılar da daralmaya etki eden diğer faktörler arasında sıralanıyor.