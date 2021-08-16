Tarım ÜFE temmuzda yıllık bazda yüzde 22,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,34, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,42, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 20,72 artış kaydetti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,61, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 1,33, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,54 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,51, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,53, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,26 artış olarak kayıtlara geçti.

Yıllık en fazla artış yüzde 41,67 ile lifli bitkiler alt grubunda oldu. Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 35,04 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 34,27 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyveler şeklinde sıralandı.

Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 2,06 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 7,13 ile çeltik ve yüzde 11,51 ile yağlı meyveler olarak kaydedildi.

Temmuzda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 3,36 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyveler alt grubunda görüldü. Aylık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar yüzde 1,94 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler, yüzde 1,48 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar şeklinde sıralandı.

Aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,31 ile çeltik ve yüzde 0,38 ile canlı sığırlar (manda dahil) ile bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu.

Bir önceki aya göre en fazla azalış ise yüzde 1,4 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda görüldü.

Geçen ay, endekste kapsanan 87 maddeden 28’inin ortalama fiyatında azalış olurken 11’inin ortalama fiyatında değişim olmadı, 48’inin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.