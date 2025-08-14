Tarımda üretici enflasyonu yıllık yüzde 44 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 5,66 azalırken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 44,32 artış gösterdi.

14.08.2025 10:53:230
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,66 düşüş gösterirken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 26,18, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 44,32 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 35,92 yükseldi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,09 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,14, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,36 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 3,9, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,46 azalış görülürken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,41 artış kayıtlara geçti.

Yıllık değişimin en yüksek gerçekleştiği alt grup yüzde 244,14 artışla yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler oldu. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 12,64 azalışla sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak kaydedildi.

