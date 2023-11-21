Tarımsal girdi fiyat endeksi eylülde arttı

Geçen yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 35,8, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 81,65 artış gerçekleşti.

21.11.2023 13:02:200
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Tarımsal girdi fiyat endeksi eylülde arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), eylülde aylık bazda yüzde 2,63, yıllık bazda yüzde 40,97 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,63, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 33,13, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,87 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,36, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,31 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 35,8, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 81,65 artış gerçekleşti.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın az olduğu alt gruplar yüzde 14,35 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 26,44 ile hayvan yemi oldu. Geçen yıla göre yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 106,79 ile veteriner harcamaları, yüzde 91,34 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grupta daha düşük, 5 alt grupta daha yüksek değişim görüldü. Geçen aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 0,91 ile hayvan yemi, yüzde 1,24 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 7,75 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 5,21 ile malzemeler olarak hesaplandı.


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