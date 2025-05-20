Tarımsal girdi fiyat endeksinde yükseliş sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks martta önceki aya kıyasla yüzde 1,8, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,32, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 36,16 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,08, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,15 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,1, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,53 yükseliş görüldü.

- Alt gruplardaki değişim

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Martta yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar yüzde 16,46 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 19,52 ile tarımsal ilaçlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 55,87 ile veteriner harcamaları, yüzde 43,54 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 2 alt grup azalış, 4 alt grup daha düşük ve 5 alt grup daha yüksek değişim sergiledi. Martta bir önceki aya göre, azalış olan alt gruplar yüzde 1,17 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 0,05 ile malzemeler oldu. Artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 1,18 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 1,23 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak belirlendi. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 4,31 ile veteriner harcamaları, yüzde 3,93 ile hayvan yemi olarak hesaplandı.