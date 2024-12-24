Tarımsal süreçler dijitalleşiyor

Türkiye'de pancar üreticilerinin kooperatifler halinde teşkilatlanmasıyla 1972’de kurulmuş ve bugün, 31 pancar kooperatifinin 328 şubesi ile 1,5 milyon ortağa ulaşmış ve tamamen yerli sermaye ile faaliyet gösteren Türkiye’nin pancar devi Pankobirlik, online tahsilat süreçlerini Tahsildar üzerinden yürütecek.

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Tolga Demirhan, bu konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’nin dört bir yanında tamamen yerli sermaye ile faaliyet gösteren Pankobirlik, ortaklarının öz kaynaklarıyla oluşturduğu ekonomik güç ve 50'den fazla iştirakiyle ekonomiye kayda değer katkılarda bulunan, ortaklarının tarımsal faaliyetlerinde kullandıkları her türlü girdinin teminini, dağıtımını, denetimini ve koordinasyonunu yapan Pancar Ekicileri Kooperatiflerinin üst örgütü ve temsilcisi olarak kooperatifçilik ruhunu benimseyen bir birliktir. Türk tarımının gelişimine katkıda bulunmayı ve üreticilerimizin uygun girdi maliyetleri ile erişilebilir alım gücü sağlayarak rekabet gücünü artırmayı öncelikli hedefimiz olarak belirledik.

Tarım sektöründe tahsilat ve ödemelerle ilgili yaşanan sorunların bilincindeyiz ve bu sorunları çözmek bizim için oldukça önemli. Bu nedenle, Tahsildar üzerinden finansal işlemlerimizi daha kolay ve maliyet etkin bir şekilde gerçekleştirme imkânına sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu platformun sunacağı kolaylıkların, hem Kooperatiflerimize hem de ülkemizin tarım ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”

“Tahsildar-Pankobirlik iş birliği ülkenin tarım ekonomisi için çok önemli bir adım.”

Pionr olarak Pankobirlik ile çok önemsedikleri bir işbirliği yaptıklarına vurgu yapan Pionr Kurucusu Yakup Sezer, konu hakkında şunları söyledi: “Türkiye'nin Pancar Devi olan Pankobirlik’in online tahsilat süreçlerini Tahsildar üzerinden yürütmesi bizim için çok önemli bir adım. Tahsildar, güvenli ödeme alma ve B2B süreçlerini tek bir noktadan yönetme olanağı sunarken, işletmelere özel tahsilat çözümleri ve avantajlı komisyon oranlarıyla kusursuz bir ödeme deneyimi sağlıyor. Bu sayede, maliyet ve ödeme optimizasyonu sağlayarak işletmelerin operasyonel maliyetlerini azaltmamıza ve hızlı bir büyüme imkânı sunmamıza yardımcı oluyor.

Pankobirlik’in ürünlerimizle finansal işlemlerini kolaylaştırarak maliyetlerini optimize etmesi ve verimliliğini artırması, ülke tarım ve ekonomisine katma değer sağlamada bizim için gurur verici bir adım. Ülke ekonomisinin vazgeçilmez kaynağı ve kalkınmada önemli bir rol oynayan tarım sektöründe, Pankobirlik ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde sektördeki gücümüze güç kattığımıza ve fark yarattığımıza inanıyoruz.”



