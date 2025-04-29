Tasarruf Eğilimleri Araştırması: Yastık altı altın mı, vadeli hesap mı tercih ediliyor?

Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2024 yılı dördüncü çeyrek sonuçlarına göre, tasarruf aracı tercihlerinde yüzde 31 ile yastık altı altın ve nakit ilk sırada yer aldı.

ING Türkiye'nin Nielsen işbirliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2024 yılı dördüncü çeyrek sonuçlarını yayımladı.

Geçen yılın dördüncü çeyreğini kapsayan araştırmada, tasarruf sahipliği oranı yüzde 54'le önceki çeyreğe benzer seviyelerde gerçekleşirken, tasarruf sahibi olmayanlar arasında yakın gelecekte tasarruf planlayanların oranı yüzde 24 oldu.

Tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihlerinde ise, yüzde 31 ile yastık altı altın ve nakit ilk sırada yer alırken, bu araçları yüzde 23'le TL vadeli hesap ve yüzde 21 ile altın, değerli taşlar ve metal hesaplar takip etti. Hisse senetlerinin tercih edilme oranı önceki döneme benzer şekilde yüzde 18 oldu. Yatırım ürünleri konusunda bilgili olduklarını ifade edenlerin oranı ise genel kitlede yüzde 50 iken, bu oran erkeklerde yüzde 57 ile kadınlardan 13 puan daha yüksek gerçekleşti.

Tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapanların oranı yüzde 79'la geçen çeyreğe göre 7 puan artış gösterirken, düzenli tasarruf yapanların yüzde 30'u gelirlerinin yüzde 10'undan azını, yüzde 45'i ise gelirlerinin yüzde 10 ila 20'si arasındaki bir tutarı tasarrufa ayırabiliyor.

Tasarruf motivasyonlarında geleceğe yatırım yüzde 39 oranıyla en önemli neden olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, beklenmedik durumlara karşı güvence ve çocuklar odağındaki birikimlerin bu çeyrekte tasarruf yapma gerekçeleri arasında payını artırdığı görülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tuğçe Bora Kılıç, yenilenen araştırmalarıyla tasarruf eğilimlerine dair kapsamlı veriler sunarak bireylerin finansal kararlarını daha bilinçli şekilde almasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Farklı ihtiyaçlara hitap eden finansal araçlar geliştirmenin ve bu ürünlere dijitalden kolay bir şekilde erişim sağlanmasının tasarrufu destekleyeceğine inandıklarını vurgulayan Kılıç, "Bu yaklaşım doğrultusunda, ING Türkiye olarak biz de lider tasarruf bankası olma hedefiyle ilerliyor, avantajlı tasarruf ürünlerimizi dijitalden müşterilerimize sunmayı stratejimizde önceliklendiriyoruz. 2011'de bir ilke imza atarak hayata geçirdiğimiz ve geçen sene Bitmeyen Hoş Geldin Faizi yapısıyla yenilediğimiz Turuncu Hesap da bu ürünlerimizden biri. 2 milyonu aşkın müşteriye ulaşan Turuncu Hesap ile müşterilerimize günlük yüksek faizle mevduatlarını değerlendirme ve ihtiyaçları olduğunda vade derdi olmadan birikimlerini kullanma fırsatı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.