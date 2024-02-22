Tat Gıda'dan satış sonrası ilk açıklama

Satış süreci tamamlanan Tat Gıda’nın, Koç Holding ve diğer ilgili hissedarların yüzde 49,04'üne denk gelen hisseleri, 19 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne devir oldu.

1967 yılından bu yana adı, güven ve kaliteyle özdeşleşmiş ürünleriyle mutfaklara lezzet katan Tat Gıda, yeni dönemde de yatırımlarıyla, üretim, istihdam ve ihracatıyla Türkiye ekonomisine güç vermeye devam edecek.

Şirketten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Bu yeni yapının, Tat Gıda'nın büyüme adımlarını güçlendireceğine ve şirketimizin gelecekteki başarılarına ivme kazandıracağına inanıyoruz. Tat Gıda olarak, müşterilerimize kaliteli, sağlıklı ve lezzetli ürünler sunma konusundaki taahhüdümüz doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2024 yılı hedeflerimiz doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı pazarlarda güçlü büyümemize ve yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Ayrıca, bu yeni yapımızın getireceği ivmeyle birlikte hazır yemek ve sos kategorisi gibi yenilikçi ürün segmentlerindeki varlığımızı genişleterek, daha fazla tüketiciye ulaşma hedefiyle, tüm pazarlarda gücümüzü pekiştirmeye devam edeceğiz. İş ortaklarımızla karşılıklı güven esasıyla yürüttüğümüz köklü ve başarılı iş birliklerimizin de artarak sürmesi en büyük arzumuzdur. Çalışanlarımızdan, değerli iş ortaklarımızdan ve tüketicilerimizden aldığımız güçle bundan sonra da ülkemize değer katan işlere imza atmaya devam edeceğiz.”

Memişoğlu Tarım Türkiye’nin gıda alanında en büyük firmaları arasında

Gıda sektöründe 45 yıllık deneyime sahip olan Memişoğlu Tarım, Türkiye bakliyat ve hububat sektörünün lider firmaları arasında yer alıyor. Tat Bakliyat markasıyla yurt içinde ulusal marketler ve 60 bayi ağıyla 60 bin satış noktasında yer alıyor. Mersin, İstanbul, Edirne, İzmir, Konya ve Kırgızistan’da olmak üzere toplam 350 bin metrekare alan üzerine kurulu 9 fabrikasıyla günlük 4 bin ton ürün üretim kapasitesine sahiptir. Ayrıca 100 ülkeye yaptığı ihracatla sektöründe dünyanın en çok tanınan markalarından biri olan Tat Bakliyat, ISO 500 listesinde 2022 verileriyle 180’inci, 200 milyon dolarlık ihracatıyla TIM listesinde 299’uncu sırada bulunuyor.