Taylor Swift ve Beyonce enflasyonu artırıyor olabilir mi?

Enflasyon dünyadaki birçok ülkede yüksek kalmaya devam ederken, bazı ekonomistler ise bu enflasyona katkıda bulunan ilginç bir durumu paylaşıyor: Müzik konserleri... Peki, neden?

Beyoncé şu anda 2016′dan bu yana ilk solo turu olan “Rönesans”ta. Taylor Swift de Eras Turu ile stadyumları dolduruyor. Bruce Springsteen, Elton John, Harry Styles ve Ed Sheeran da milyonlarca kişiyi biletler, konaklama, seyahat gibi yüksek giderlere karşın konserlere çekiyor.

Peki konserler ve ekonominin birbiriyle ne ilgisi var? Bazı ekonomistlere göre potansiyel olarak çok fazla.

Ekonomist Klaus Baader durumun sadece yükselen bilet fiyatlarıyla ilgili olmadığını belirterek konserlere ilişkin içeceklerden yiyeceklere tüm fiyatların patladığını söylüyor. Buna konaklama ve seyahat giderleri de dahil.

Danske Bank’ta İsveç araştırma başkanı Filip Andersson, Beyoncé’un İsveç’in Stockholm kentindeki ilk durağının ülkenin tüketici fiyat endeksi üzerindeki etkisinin, özellikle konaklama konusunda “aşikar” olduğunu söylüyor: "İsveç'in Mayıs enflasyon rakamlarında, otel fiyatları Mayıs ayı için normalden daha fazla arttı. Stockholm bölgesindeki oteller, etkinliğin olduğu haftalarda tamamen doluydu ve fiyatlar fırladı"

Andersson, İsveç’teki otellerin neredeyse üçte birinin Stockholm bölgesinde olduğundan fiyat artışının yerel bir olayla ilgili olmasına rağmen ulusal bir etki yarattığını belirtiyor.

BAZI EKONOMİSTLER TAM İKNA OLMUŞ DEĞİL

Ancak Investec’in baş ekonomisti Philip Shaw, CNBC Make It’e verdiği demeçte, “Belirli bir konserin enflasyon rakamları üzerinde gözle görülür bir etkisi olsaydı şaşırırdım, ancak bu imkansız değil. Konser fiyatlarının daha pahalı hale gelmesinin genel olarak enflasyon üzerinde bir etkisi olduğundan şüpheliyim" diyor.

Ekonomistlere göre, bilet maliyetlerindeki bu artışın altında yatan bir dizi faktör var; bazıları daha geniş ekonomik kalıplarla, diğerleri ise salgın sonrası bir dünyadaki konser kültürüyle ilgili: ″İnsanlar uzun süredir konsere gitmiyorlar ve sanatçılar da uzun süredir turneye çıkmıyordu. Bu yüzden gerçekten çok büyük turnelere çıkıyorlar".

GELİR MODELİ DEĞİŞTİ

Shaw müzisyenlerin para kazanma modelinin değişimine de vurgu yapıyor ve “Sanatçıların gelir modelleri CD ve plak satmaktan çok konserlerden gelir elde etmeye doğru değişti” diyor.

Baader’e göre enflasyon düşse bile konser bilet fiyatlarının yüksek kalması bekleniyor. Ancak konserlerin enflasyon üzerinde bir etkisi varsa bile bunun kısa süreli olabileceği belirtiliyor.

TAYLOR SWIFT TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRABİLİR

Öte yandan Taylor Swift'in, Eras turnesi kapsamında 1 milyar doları aşarak müzik tarihi açısından bir hasılat rekoru kırması bekleniyor. Konser turu verilerini izleyen Billboard Boxscore geçen Aralık ayında Swift’in turnesinin 590 milyon dolar hasılat yapacağını tahmin etmişti. Ancak listeye 2024′e kadar Latin Amerika, Asya, Avustralya ve Avrupa’da yeni konserler eklendi. Bu nedenle toplam gelirin 1 milyar doları aşması bekleniyor. Pollstar’a göre ise eklenen yeni adreslerle beraber Swift toplam 1,4 milyar dolar brüt gelir elde etmiş olabilir.

Swift’in turnesinin başarısı şaşırtıcı olmadı. Biletler Kasım 2022′de ilk satışa çıktığında, Ticketmaster’ın web sitesi çökmüştü. Ticketmaster’a göre ilk gününde Eras Tur için 2,4 milyondan fazla bilet satıldı. Bu, bir sanatçı için bir günde en çok satılan bilet oldu. Eras Turu biletleri 50 $ ile 899 $ arasında değişiyor. Bununla birlikte karaborsa nedeniyle biletler çok daha pahalı.