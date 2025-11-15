TEFAS'ta TL nakit yükümlülük yerine getirme saatinde değişikliğe gidildi

Takasbank, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) TL nakit yükümlülük yerine getirme saatinin 15.00'ten 16.00'ya uzatıldığını duyurdu.

15.11.2025 10:36:150
Takasbank'tan yapılan açıklamada, TEFAS'ta son dönemde işlem gören fon sayısı ve yatırımcı sayısındaki gelişime bağlı olarak, gerçekleşen işlem hacimlerinde ve talimat sayılarında önemli artış meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Platforma üye kuruluşlardan gelen talepler ve diğer organize piyasaların kapanış ve takas saatleri dikkate alınarak, TL nakit yükümlülük yerine getirme saatinin 15.00'ten 16.00'ya uzatıldığı belirtildi.

Halihazırda uygulanmakta olan "aynı gün valörlü işlemlere ait talimat kabul son saati" (13.30) ve alım/satım işlemlerine ilişkin "netleştirme saati"nde (14.00) bir değişikliğe gidilmediği ifade edilen açıklamada, ilgili işlem saatlerinde bir değişiklik yapılması halinde tekrar bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, düzenlemeye ilişkin, yatırımcı işlemlerindeki yoğunluğun sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde yönetilmesinin öncelikleri olduğunun altını çizerek, "Piyasa işleyişini desteklemek ve operasyonel süreçlerde oluşabilecek sıkışıklıkları gidermek amacıyla TL nakit yükümlülüğü saatinde revizyona gittik. Tüm paydaşlarımıza daha etkin bir hizmet sunmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

10 aylık ticaretin yarısına yakınını ihracat oluşturdu

Mücevher ihracatı 5 yıldır her Ocak-Ekim döneminde arttı

Çiçek sektörü ihracatta rekora koşuyor

Küresel piyasalar gelecek hafta ABD istihdamına odaklandı

Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (10-14 Kasım)

Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu (10-14 Kasım)

