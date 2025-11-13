Yarın iki şirket yatırımcısına temettü dağıtacak (14 Kasım)

Borsa İstanbul’da 14 Kasım Cuma günü Durukan Şekerleme ve Balsu Gıda yatırımcılarına temettü ödeyecek. İki şirket için hak kullanım tarihi yarın.

13.11.2025 15:16:050
Paylaş Tweet Paylaş
Yarın iki şirket yatırımcısına temettü dağıtacak (14 Kasım)

Borsa İstanbul’da kâr payı ödemeleri devam ederken, yarın iki şirket yatırımcılarına temettü dağıtacak. 

14 Kasım Cuma günü Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) ikinci taksit ödemesini, Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU) ise temettü ödemesini gerçekleştirecek.

Her iki şirket için de 14 Kasım, temettü hak kullanım tarihi olacak.

Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) – 2. taksit

Hisse başı brüt temettü: 0,0326981 TL

Hisse başı net temettü: 0,0277933 TL

Ödeme tarihi: 14 Kasım

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU)

Hisse başı brüt temettü: 0,1762589 TL

Hisse başı net temettü: 0,1498200 TL

Ödeme tarihi: 14 Kasım

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (3-7 Kasım)

Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (3-7 Kasım)

Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (13 Kasım)

Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (13 Kasım)

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Borsa İstanbul'dan dün 3 hisseye tedbir kararı geldi

Borsa İstanbul'dan dün 3 hisseye tedbir kararı geldi

Yorum Yaz