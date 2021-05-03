TBB, bankaların çalışma saatlerine ilişkin tavsiye kararı aldı

Türkiye Bankalar Birliği, bayram öncesi emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer ücret ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi için bankaların çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı aldı.





TBB’den yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs’ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, “Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs’ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs’ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir. Diğer günlerde şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir. Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen banka müşterilerinin; işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.







