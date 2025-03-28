TCMB 2 şirkete faaliyet izni verdi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilgili kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

28.03.2025 09:53:490
Paylaş Tweet Paylaş
TCMB 2 şirkete faaliyet izni verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Hayhay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve Türk Hava Yolları Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi.

TCMB'nin söz konusu kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Hayhay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve Türk Hava Yolları Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, elektronik para ihracı hizmeti sunan elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

İlgili kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

2 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamı genişletildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ ile Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesi kararı alındı.

Karara göre, söz konusu şirketler ödeme ve elektronik para ihracı hizmetlerini sunacak. Söz konusu kararlar, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

AA Finans'ın mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi

AA Finans'ın mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi

'Yapay zeka ile şirketler satışlarını beşe katlayabilir'

'Yapay zeka ile şirketler satışlarını beşe katlayabilir'

Bakan Şimşek'ten Ziraat Bankası açıklaması

Bakan Şimşek'ten Ziraat Bankası açıklaması

Ziraat Bankası 930 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman sağladı

Ziraat Bankası 930 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman sağladı

İkinci el ilan platformlarına 1,2 milyon lira ceza

İkinci el ilan platformlarına 1,2 milyon lira ceza

Yetkili emlakçı ofislerinde "E" tabela dönemi

Yetkili emlakçı ofislerinde "E" tabela dönemi

Yorum Yaz