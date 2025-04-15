TCMB, 2024'te 700 milyar TL zarar etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024 yılında 700,4 milyar TL zarar açıkladı. TCMB 2023 yılında ise 818,2 milyar TL zarar etmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 yılının ardından 2024 yılını da zararla kapattı.

TCMB, 2024 yılına ilişkin mali sonuçlarını duyurdu. 93'üncü Hesap Dönemi Bilançosu'na göre, 2024 yılı 700,4 milyar TL dönem zararıyla tamamlandı. Merkez Bankası, 2023 yılında da 818,2 milyar TL zarar etmişti.

TCMB’nin aktif büyüklüğü bir önceki yıla kıyasla artış gösterdi. 2023’te 6,92 trilyon TL olan aktif toplam, 2024 yılı sonu itibarıyla 8,59 trilyon TL’ye yükseldi. Banka, 2024 yılı boyunca 526,7 milyar TL tutarında reeskont kredisi kullandırdı.

Genel kurul 30 Nisan’da yapılacak

TCMB’nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Toplantının gündeminde 2024 yılı bilançosu ve kâr/zarar hesabının onaylanması, mevcut üyelerin ibrası ve görev süresi dolacak üyelerin yerine seçim yapılması bulunuyor. Toplantıda, Banka Meclisinin iki üyeliği ve Denetleme Kurulu'nun üç üyeliği için seçim yapılacak.