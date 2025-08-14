Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunumunda öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

Önümüzdeki dönemde tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

Enerji emtia fiyatları geçtiğimiz rapor dönemine göre bir miktar arttı.

Endüstriyel metal fiyatlarında tarife etkileriyle artışlar gösterdi.

Faiz indirim süreçleri Nisan ayından sonra da ülkeler genelinde devam etti.

Yüksek borçluluk nedeniyle tahvillerle ilgili risk algısı göreli olarak arttı. Portföy tercihlerinin hisse senetlerine yöneldiğini görmekteyiz.

Türkiye'de talep kompozisyonundaki dengeli seyir devam ediyor. Özel tüketimin büyümeye katkısı geriledi. Kompozisyondaki normalleşme büyüme verileri çeyreklik bazda incelendiğinde de görülüyor.

İkinci çeyrekte üretim göstergeleri genel olarak ılımlı seyretti.

Manşet işsizlik oranı ikinci çeyrekte bir miktar artmakla birlikte tarihsel ortalamalarının altında.

İkinci çeyrekte yurt içi talepte ivme kaybı sürdü. Altın hariç bu görünüm daha belirgin. İkinci çeyrekte talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisi arttı.

Cari açık ikinci çeyrekte bir miktar artmakla birlikte iç taleple uyumlu olarak ılımlı seyretti. Cari açığın milli gelire oranının ikinci çeyrekte yüzde 1,3 olduğunu tahmin ediyoruz.

Dezenflasyon süreci kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Hizmet sektöründeki atalet öngördüğümüzden yüksek seyrederek tahminler üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor.

Temel mal enflasyonu ise, nisan sonrası dönemde kur gelişmelerinin etkisiyle bir miktar yükselse de bu durum geçici oldu.

Ağustos ayı öncü verileri de ana eğilimde kademeli yavaşlamanın devamına işaret ediyor.

Kuraklık gıda enflasyonunda riskleri artırıyor.

İlk 7 ayda eğitim ve kira kalemleri enflasyonda öne çıkıyor. Kira artış oranları ise aşağı yönlü görünümü teyit ediyor. Kira enflasyonu öngördüğümüzden daha dirençli bir seyir gösteriyor.

Enflasyon beklentileri tüm sektörlerde geriledi. Enflasyon beklentileri iyileşmesine rağmen hala tahminlerimizin üzerinde.

Sıkı para politikası duruşumuz dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak.

Politika faiz indiriminin mevduat ve kredi fiyatlamalarına beklentilerimizle uyumlu şekilde yansıdığını söyleyebilirim. Bireysel kredi büyümesi kredi kartları kaynaklı bir miktar hızlandı.

TL ticari kredi büyümesinin yarısı istisna tutulan alanlardan geliyor.

TL mevduata olan talep son dönemlerde güçlü. TL mevduatın payı yüzde 60 ile tarihsel ortamalarına yakın seyrediyor. Portföy tercihlerinde TL'ye yönelim eğilimi sürüyor.

Mayıs ayında ülkemize portföy girişleri tekrar başladı.

Bu Enflasyon Raporu itibarıyla, orta vadeli tahminlerin sunulmasına ilişkin çerçevede bir değişikliğe gitme kararı aldık.

Veri akışına bağlı olarak revize edebileceğimiz “enflasyon tahminlerimizin” yanı sıra, rapor dönemleri arasında olağanüstü gelişmeler olmadığı sürece değiştirmeyeceğimiz “ara hedeflerimizle” karşınıza çıkacağız.

Olağanüstü gelişmeler olmadığı sürece ara hedefler değiştirilmeyecek.

2025 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 26,5 sabit kaldı.

2025 yıl sonu ara hedefi yüzde 24 oldu.