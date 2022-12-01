TCMB, açık bankacılık hizmetini kullanıma açtı

Merkez Bankası, liralaşma stratejisinin dijital ekonomi yol haritasının bir bileşeni olan ödemeler alanı 'açık bankacılık' hizmetlerini kullanıma açtığını duyurdu.

1.12.2022 10:56:120
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TCMB, açık bankacılık hizmetini kullanıma açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), liralaşma stratejisinin dijital ekonomi yol haritasının önemli bir bileşeni olan ödemeler alanı Açık Bankacılık hizmetlerini kullanıma açtı.

TCMB'den yapılan açıklamada, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen ve taraflara standart açık bankacılık işlemlerinin ‘Açık Bankacılık Geçidi’ (GEÇİT) altyapısı üzerinden hizmet vermeye başladığı belirtildi. Açıklamada 1 Aralık itibariyle testlerini ve teknik sertifikasyonlarını başarıyla tamamlamış olan altı bankanın ‘GEÇİT’ üzerinden hesap hizmeti sağlayıcıları olarak hizmet vermeye başladığı ifade edildi.

TCMB açıklamasında bu hizmetin, ödeme hizmetleri alanındaki veri paylaşım servislerinin, 7/24/365 anlık para transferine olanak sağlayan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, ödemeler alanında ülkemizin ulusal karekod standardı olan TR Karekod, IBAN numaraları yanında; telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde FAST ödemesi yapılabilmesine olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemi ve TCMB’nin 15 Eylül 2021 tarihinde ilan ettiği Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu ile birlikte dijitalleşme hedefleri doğrultusunda ülke ekonomisine çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmesi yapıldı.

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