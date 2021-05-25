TCMB Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Prof. Dr. Semih Tümen getirildi.

25.05.2021 09:12:000
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TCMB Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Özbaş, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi kapsamında görevden alındı ve yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı.

Semih Tümen kimdir?

1977 yılında Elazığ’da doğan Semih Tümen, 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi bölümünden mezun oldu. Tümen, sonrasında 2006'da London School of Economics Ekonometri ve Matematiksel Ekonomi, 2007'de Chicago Üniversitesi Ekonomi bölümlerinde yüksek lisans, 2012'de ise Chicago Üniversitesi Ekonomi doktora programlarını tamamladı.

Tümen, 2002'de TCMB'de uzman yardımcısı olarak göreve başladı ve 2011'e kadar çeşitli birimlerde görev yaptı. 2011 yılında Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde ekonomist olarak görev yapmaya başlayan Tümen, 2015-2016'da Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcılığı, 2016-2018'de ise Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Prof. Dr. Tümen, 2018 yılından sonra TED Üniversitesi, İktisat Bölümü’nde Bölüm Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinde Danışman olarak görev yaptı. Ayrıca, 2015 yılından itibaren Institute of Labor Economics ve Economic Research Forum’da Bilim Kurulu Üyesi olarak görev alan Tümen, pek çok uluslararası akademik dergide de hakemlik ve editörlük yaptı. Tümen, evli ve 1 çocuk babası.

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