TCMB Başkanı Karahan: TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz

Karahan enflasyon beklentileri düşene kadar sıkı para politikasının korunması gerektiğini belirterek sıkı politikadan ana faydalanıcı sektörün bankacılık olduğunu söyledi.

24.05.2024 10:19:310
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TCMB Başkanı Karahan: TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz

TCMB Başkanı Fatih Karahan Arap Bankacılık Zirvesi’nde konuştu. Karahan, "TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz" dedi. 

TCMB Başkanı Fatih Karahan, “Ülkeler arası yerel para cinsi ile yapılan ticaret kısıtlı, bu da ekonomileri şoklara karşı kırılgan hale getiriyor. Manşet enflasyonda Haziran ile ciddi bir gerileme bekliyoruz. Sıkı para politikası devam ettirilecek. TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz” dedi.

Karahan konuşmasına şöyle devam etti: Sıkılaşmanın bankacılık sektörüne faydalı olacağını düşünüyoruz. Yüksek enflasyon ortamına rağmen bankacılık sektörü kârlılığını devam ettirebiliyor. TL mevduatlarda ciddi artış gözlemliyoruz. Dijital TL çalışmaları devam ediyor, yeni fırsat ve zorluklar karşımıza çıkıyor.






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