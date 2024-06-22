TCMB, faiz kararını ne zaman açıklayacak? Piyasaların beklentisi ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak? AA Finans'ın PPK Beklenti Anketine katılan ekonomistlerin faiz tahmini ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 27 Haziran'da gerçekleşecek toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağı öngörülüyor. Piyasa katılımcıları, TCMB'nin Haziran'ı da pas geçmesini bekliyor.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.
27 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentileri de yüzde 50 olarak hesaplandı.
Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 1'i yüzde 45, 1'i yüzde 44 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.