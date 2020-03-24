TCMB, PPK toplantı özetini açıkladı

Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Para Politikası toplantısına ilişkin özeti açıkladı.

24 MART, 20200
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TCMB, PPK toplantı özetini açıkladı

Merkez Bankası 17 Mart tarihli PPK toplantı özetinde şu ifadeler yer aldı: 

- Küresel para politikaları salgın hastalığın finansal ve ekonomik etkilerini en aza indirmek için alınan olağanüstü önlemler dâhilinde iktisadi faaliyeti destekleyici konumlarını güçlendirmiştir.

- Salgının küresel ölçekte hızla yayılmasıyla birlikte belirsizlikler artmakta ve küresel büyüme görünümü zayıflamaktadır.

- Koronavirüs salgını öncesi dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme kaydedilmiştir.

- Finansal oynaklıklardaki artışın ve toplam talepte öngörülen yavaşlamanın firmaların nakit akışı ve bilançoları üzerindeki etkisi takip edilerek, diğer politikalarla koordineli şekilde gerekli tedbirler alınmaya devam edecektir.

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