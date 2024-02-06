TCMB raporunda 'hızlanan enflasyon' neye bağlandı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayında aylık olarak beş ayın zirvesine çıkan enflasyonla ilgili değerlendirmelerini yayımladı.

TCMB'nin, Ocak ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde yıllık enflasyonun temel mal ve daha belirgin olarak enerjide yükseldiği, diğer ana gruplarda ise gerilediği belirtildi. Değerlendirmeye göre enerji grubu aylık enflasyonunda, otomatik maktu vergi artışının etkileri hissedilirken, sepete yansıyan doğalgaz fiyatları yükselmeye devam etti.

Gıda grubunda güçlü fiyat artış eğiliminin işlenmemiş gıda kalemleri öncülüğünde Ocak ayında sürdüğünü ifade eden TCMB, ücret, yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamaları ve geriye doğru endeksleme davranışının etkisiyle hizmet grubunda aylık enflasyonun da belirgin olarak yükseldiğini söyledi. Temel mal grubu aylık enflasyonunun önceki aya kıyasla yükseldiği belirtilirken, mevsimsel indirimlerin gerçekleştiği giyim ve ayakkabı alt grubu dışında fiyat artışlarının genele yayıldığı ifade edildi.

TCMB değerlendirmesine göre Ocak ayında üretici fiyatları aylık artışı maliyet gelişmeleriyle uyumlu olarak kuvvetlenirken, yıllık üretici enflasyonu yatay seyretti. Değerlendirmede mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranlarının B ve C göstergelerinde Enflasyon Raporu tahminleriyle uyumlu şekilde yükseldiğini vurguladı. TCMB, değerlendirmede Ocak ayındaki yükselişin ardından izleyen dönemde enflasyonun ana eğiliminin zayıflayacağını belirtti.

Aylık enflasyon beş ayın zirvesine çıkmıştı

Türkiye tüketici enflasyonu aylık bazda Ağustos ayından beri en yüksek seviyede gerçekleşti ve aylık enflasyonda beş aylık düşüş trendi sona erdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak ayında tüketici fiyatları, asgari ücret artışları ve vergi ayarlamalarının da etkisiyle aralık ayına göre yüzde 6,70 arttı. Bloomberg anketinde medyan beklenti yüzde 6,50 seviyesindeydi. Yıllık enflasyon ise Aralık ayındaki yüzde 64,77 seviyesinden Ocak ayında yüzde 64,86 seviyesine yükseldi.