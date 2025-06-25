TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

Haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 24,6'ya, reel sektör için yüzde 39,8'e ve hane halkı için yüzde 53'e indi.

25.06.2025 10:23:040
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TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

Yıllık enflasyon beklentileri haziranda piyasa katılımcıları ve reel sektör ve hane halkı için geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

Buna göre, haziranda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 24,6, reel sektör için 1,2 puan gerileyerek yüzde 39,8 ve hane halkı için ise 6,9 puan düşerek yüzde 53 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 2,9 puan artışla yüzde 30,7 olarak kayıtlara geçti.

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