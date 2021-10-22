TCMB, yılın son Enflasyon Raporu'nu 28 Ekim'de açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Kavcıoğlu'nun sunumu ile başlayacak.

Kavcıoğlu daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

TCMB'nin yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 14,1 olmak üzere, yüzde 12,2 ile yüzde 16,0 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü. AA