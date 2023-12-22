TCMB'den 17 yıl sonra bir ilk...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2006 yılından bu yana ilk kez TL depo alım ihalesi açtı.

22.12.2023 10:49:470
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TCMB'den 17 yıl sonra bir ilk...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sistemdeki likidite fazlasını çekmek amacıyla faiz kararıyla aynı gün duyurduğu TL depo alımında ilk adımı attı. TCMB 80 milyar TL'lik depo alım ihalesi açtı. Böylelikle 2006 yılından bu yana ilk kez TL depo alım ihalesi açılmış oldu.

TCMB dün faiz kararıyla birlikte duyurduğu bir dizi önlem arasında TL depo alım ihalesi açılması da yer almıştı. Bankadan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 52’nci maddesinde, para politikası hedefleri çerçevesinde para arzının ve likiditenin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla açık piyasa işlemleri yapılabileceğinin düzenlendiği hatırlatılmıştı.

Bu çerçevede, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenleneceği ifade edilmişti.

TCMB verilerine göre 21 Aralık itibariyle net fonlama eksi 263 milyar TL olarak kaydedildi ve sistemdeki fazlanın Kasım'da atılan zorunlu karşılık önlemleri öncesindeki seviyeye döndüğüne işaret etti.

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