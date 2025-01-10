TCMB'den 2 ödeme hizmetleri şirketine izin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine karar verdi.

10.01.2025 09:58:320
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TCMB'den 2 ödeme hizmetleri şirketine izin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB),  D Ödeme Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve Türk Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, söz konusu şirketler, ödeme ve elektronik para ihracı hizmetlerini sunacak. Söz konusu kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

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