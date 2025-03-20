TCMB'den döviz kurları için yeni adım

TCMB, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, kurlarda oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı.

20.03.2025 10:55:510
Paylaş Tweet Paylaş
TCMB'den döviz kurları için yeni adım

TCMB nezdinde TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri başladı.

TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine ilişkin basın duyurusu yayımlandı.

TCMB'den yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yurt dışı üretici enflasyonunda çifte artış

Yurt dışı üretici enflasyonunda çifte artış

Tarımsal girdi fiyatları aylık ve yıllık bazda arttı

Tarımsal girdi fiyatları aylık ve yıllık bazda arttı

Türkiye'nin 2024 yılı iş gücü istatistikleri açıklandı

Türkiye'nin 2024 yılı iş gücü istatistikleri açıklandı

Dünyanın en değerli bankaları belli oldu: Türk bankaları kaçıncı sırada?

Dünyanın en değerli bankaları belli oldu: Türk bankaları kaçıncı sırada?

Borsada 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli

Borsada 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli

Doğan Holding temettü teklifini duyurdu

Doğan Holding temettü teklifini duyurdu

Yorum Yaz