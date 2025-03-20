TCMB'den döviz kurları için yeni adım

TCMB, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, kurlarda oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı.
TCMB nezdinde TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri başladı.
TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine ilişkin basın duyurusu yayımlandı.
TCMB'den yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır.