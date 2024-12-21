TCMB'den KKM'de düşüşü destekleyecek adımlar

Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat hesapları için belirlenen asgari faiz oranının, politika faizinin yüzde 70'inden yüzde 50'sine düşürüldüğünü bildirdi.

21.12.2024 09:31:330
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TCMB'den KKM'de düşüşü destekleyecek adımlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduattan (KKM) çıkışı destekleyecek yeni adımlar attı.

TCMB'nin sitesinde makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusu yayımladı. KKM bakiyesindeki azalışın desteklenmesi amacıyla adımlar atılmasına karar verildiğinin altı çizilen duyuruda, KKM'nin Türk lirasına geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedefin yüzde 70'ten yüzde 60'a indirildiği bildirildi.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranı politika faizinin yüzde 70'inden yüzde 50'sine düşürüldü. KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz veya telafi ödemesi uygulaması yeni açılan ve yenilenecek olan KKM hesapları için kaldırıldı.

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