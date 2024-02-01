TCMB’den kotasyonlu swapta limit düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasadaki fonlama yapısında etkinliği artırmak üzere kotasyonlu swap kanalı üzerinde yeni bir düzenlemeye gitti.

TCMB'den bankalara gönderilen yazıda, “Kotasyon yoluyla gerçekleştirilen vadesi gelmemiş toplam swap satış işlem miktarında Döviz ve Efektif Piyasalar işlem limitlerinin yüzde 30’undan yüzde 3’üne indirildiği” belirtildi.

Yazıda ayrıca bu çerçevede banka bazında limitlerin de banka bazında belirlenmiş olan Döviz Efektif Piyasalar işlem limitlerinin yüzde 3’ü ile sınırlandığı aktarıldı. Limit kullanımlarının döviz ve efektif piyasalar işlem limitlerinden düşülmeden bağımsız olarak uygulanacağı da vurgulandı.

Kotasyonlu swap işlemleri son dönemde sınırlı kullanıma sahip olduğu için, düzenlemenin doğrudan etkisinin sınırlı kalması bekleniyor. Ancak düzenlemenin piyasaya fonlama kanalında sonradan yapılacak düzenlemeler açısından sinyal etkisi bulunuyor.

Spotta döviz alınıp vadede döviz satılmasına dönük swap işlemleri, son dönemde Merkez Bankası’nın fonlamasının ana kaynağına dönüşmüştü. TCMB taraflı döviz karşılığı swap piyasasında swap stoku, 46,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Döviz depolar dahil toplam swap pozisyonu ise 50,1 milyar dolar seviyesinde. Bankacılık sisteminde net fonlama -740 milyar TL ile rekor likidite fazlası bulunuyor.