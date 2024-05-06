TCMB'den Nisan ayı fiyat gelişmeleri değerlendirmesi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Tüketici fiyatlarının nisan ayında yüzde 3,18 oranında yükseldiği, yıllık enflasyon 1,30 puan artışla yüzde 69,80 olduğu hatırlatıldı.

Yıllık enflasyonun gıdada gerilerken, diğer gruplarda yükseldiği, hizmet grubunda aylık fiyat artışının yüksek seyretmeye devam ettiği vurgulandı.

Metinde "Son dönemde öne çıkan alt gruplara ek olarak, güçlü artış kaydeden ulaştırma hizmetleri aylık enflasyonunda bayram etkisi hissedilmiştir. Temel mal grubunda mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık fiyat artışı yavaşlamıştır. Bu gelişmede, otomobil fiyatlarındaki ılımlı fiyat artışı kaynaklı olarak dayanıklı mal grubu etkili olmuştur. Gıda grubunda, aylık fiyat artışını işlenmemiş gıda alt grubu sürüklemeye devam etmiş, işlenmiş gıda enflasyonundaki ılımlı seyir korunmuştur." dendi.

Enflasyon, öngörülerin üzerinde kalmaya devam etti

B ve C göstergelerinin aylık artış oranlarının zayıflasa da Enflasyon Raporu öngörülerinin üzerinde kalmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada "Enerji grubu fiyatları, Türk lirası cinsi petrol fiyatlarındaki gelişmelere paralel olarak yükselen akaryakıt fiyatlarının doğal gaz fiyatlarındaki mekanik etki kaynaklı düşüş ile dengelenmesi sonucu, aylık bazda değişim göstermemiştir. Aylık üretici fiyat artışı güçlü seyrini korurken, yıllık üretici enflasyonu yükselmeye devam etmiştir. Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, fiyat artışlarının genele yayıldığı ve sermaye malları dışında kalan gruplarda daha belirgin olduğu gözlenmiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle, B ve C göstergelerinin aylık artış oranları zayıflama eğilimini korumakla birlikte Enflasyon Raporu öngörülerinin üzerinde kalmaya devam etmiş, göstergelerin yıllık enflasyonları ise bir miktar artış kaydetmiştir" ifadesine yer verildi.