TCMB'den yeni reeskont faiz oranı tespiti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 48,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 49,25 olarak tespit edildi.

TCMB'nin reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 48,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 49,25 olarak tespit edildi.