TCMB'den zorunlu karşılıklar tebliğinde değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaparak kredi büyüme hesaplama dönemlerini 8 haftaya çıkardı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi büyümesine ilişkin sınırların artık 4 haftalık değil, 8 haftalık dönemler esas alınarak uygulanmasına karar verdi.
Büyüme oranlarında bir değişiklik yapılmazken, oranlar sekiz haftalık döneme uyum sağlayacak şekilde güncellendi.
Alınan bu adımla, piyasa mekanizmasının daha etkin işlemesi ve parasal aktarım sürecinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.