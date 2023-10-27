TEB'den 9 ayda 9 milyar 983 milyon TL net kâr

Bankanın toplam kredileri yılın üçüncü çeyreğinde 184,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 245,1 milyar TL oldu.

Türk Ekonomi Bankasının (TEB), 2023 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 355 milyar TL aktif toplama ulaşırken, ocak-eylül dönemi net karı 9 milyar 983 milyon TL oldu.

TEB’den yapılan açıklamada, bankanın üçüncü çeyrek finansal sonuçları paylaşıldı. TEB’in 30 Eylül itibarıyla aktif toplamı 355 milyar TL olurken, net kârı 9 milyar 983 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri toplam aktiflerinin yüzde 51,9’unu oluşturdu.

Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in toplam kredileri yılın üçüncü çeyreğinde 184,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 245,1 milyar TL oldu. 2023 yılında güçlü sermaye yapısıyla birlikte istikrarlı büyümeyi sağlayan ve karlılığını sürdürülebilir şekilde devam ettiren TEB’in öz kaynakları 33,8 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin çok üstünde, yüzde 19,23 oranında gerçekleşti.

Mevduatlarla ilgili olarak tasarrufu ön plana çıkaran TEB, birikimi olan müşterilerini TL mevduatlarda birikim yapmaya teşvik etmeyi sürdürdü. TL Marifetli Hesap ile sunduğu kampanyalarla yılın üçüncü çeyreğinde de tasarruf sahiplerine avantajlı faiz oranları sunarak vadeli mevduatlarının büyümesini sağlarken, bankanın dijital müşteri edinimindeki artış da devam etti.

CEPTETEB Mobil ve İnternet Şubesi ile müşterilerinin günlük bankacılık ihtiyaçlarını 7/24 kesintisiz olarak karşılayan TEB, dijital kanallardan yapılabilen ödeme işlemlerine yenilerini ekleyerek kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı sürdürdü.

Müşterilerine daha fazla finansal esneklik sunmak amacıyla, Açık Bankacılık uygulamasını CEPTETEB Mobil, CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB İŞTE Mobil ve Kurumsal İnternet Şubesi’ne dahil ederek, müşterilerinin diğer banka hesaplarını eklemesi durumunda diğer bankalarda bulunan hesaplarına ait bilgileri görüntüleme ve para transferi işlemlerini yapabilmelerini sağladı.

TEB, Açık Bankacılık çatısı altında API’lerle kurulan üçüncü taraf iş birlikleri ve Servis Modeli Bankacılığı kapsamında çeşitli bankacılık ürün ve hizmet API’leri hazırlamaya başladı. Finansal ekosistemin önemli oyuncularıyla yeni iş modellerini belirlemek üzere çalışan TEB, yapacağı iş birlikleriyle son kullanıcılara finansal ihtiyaçlara bulundukları ortamdan doğrudan ulaşmalarını sağlayan katma değerli hizmetler sunmayı hedefliyor.

TEB’e yılın üçüncü çeyreğinde ödül

TEB, Müşteri Deneyimi alanında altı yıldır düzenlenen ve farklı sektörlerden öncü kurumların katıldığı Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri kapsamında "Müşteri Her Şeyin Merkezinde" kategorisinde birincilik elde ederek altın ödülün sahibi oldu.

TEB Özel Bankacılık, İngiltere’nin önde gelen finans ve iş analizi yayınlarından International Finance dergisinin düzenlediği International Finance Awards 2023 kapsamında "En Yenilikçi Özel Bankacılık" ödülüne layık görüldü.

TEB, tarımsal birlikler ve fintech iş birliğiyle gerçekleştirdiği projesiyle Global SME Finance Forum’da "Mansiyon" ödülü almaya hak kazandı.