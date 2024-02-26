Tech Brands Türkiye’de yılın kazananları açıklandı

Ödül töreninde 30 farklı kategori ve 1 genel kategori olmak üzere toplamda 31 farklı kategoride ödül verildi. Teknoloji, pazarlama, dijital ve inovasyon alanlarındaki marka ve ajanslar bir araya geldi

26.02.2024 16:14:430
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Tech Brands Türkiye’de yılın kazananları açıklandı

Türkiye’nin en teknolojik markalarının belirlendiği ve ülkemizde NielsenIQ Türkiye ile Pazarlamasyon iş birliğinde beşinci kez düzenlenen Tech Brands Türkiye’de yılın kazananları belli oldu. Markaların teknoloji alanındaki tüketici-marka algısı her yıl olduğu gibi NielsenIQ Türkiye tarafından ölçüldü ve ülkemizin en teknolojik markaları buna göre belirlendi. Ödül töreninde 30 farklı kategori ve 1 genel kategori olmak üzere toplamda 31 farklı kategoride ödül verildi. Organizasyon; teknoloji, pazarlama, dijital ve inovasyon alanlarında marka ve ajansların yarattığı ekosistemi bir araya getirdi. NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, NielsenIQ Türkiye Tüketici Araştırmaları Direktörü Nur Serenli ve Pazarlamasyon CEO’su Necip Murat gecede açıklamalarda bulundu.

NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan Tech Brands Türkiye hakkında görüşlerini şu sözlerle aktardı; “Teknolojinin hızla ilerlediği, dijital dönüşümün günlük yaşamımızı derinden etkilediği bir çağda yaşıyoruz. Bu nedenle, bu markaların başarılarına ve yeniliklerine bir kez daha odaklanmak, önemli bir adım. Teknoloji artık sadece bir sektörü değil, hayatımızın her alanını şekillendiriyor. İş dünyasından eğitime, sağlıktan iletişime kadar her alanda teknolojinin izleri var. Türkiye olarak bizler de bu değişime ayak uydurmak, hatta öncülük etmek için çaba sarf ediyoruz. Tech Brands, dijital ve teknolojik dönüşümü önceliklendiren markaların öne çıkmasında önemli bir girişime imza atıyor. Biz de NielsenIQ olarak, beş yıldır Türkiye’nin en teknolojik markalarının belirlenmesinde destek oluyoruz.”

Tech Brands Türkiye’de ödül almaya hak kazanan markalar, NielsenIQ Türkiye tarafından gerçekleştirilen dijital anket yöntemi ile tespit edildi. NielsenIQ Türkiye Tüketici Araştırmaları Direktörü Nur Serenli, Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirleyen araştırmanın; Aralık 2023’te, Türkiye temsili 12 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep,) Kadın-Erkek, 15-64 yaş arası, A-B-C1-C2 SES, 906 kişi ile) hayata geçirildiğini söyledi. Serenli, araştırma kapsamında tüketicilere, 30 kategoride açık uçlu sorular yönelterek Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirlemelerini istediklerini ifade etti.  

Pazarlamasyon CEO’su Necip Murat ise “NielsenIQ Türkiye iş birliği ile beşinci kez gerçekleştirdiğimiz Tech Brands Turkey ile Türkiye'nin en teknolojik markalarını bir kez daha ödüllendirmiş olduk. Teknoloji sürekli bir değişim ve gelişim içinde... Bu açıdan baktığımızda, NielsenIQ iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonun, markaların geleceği için büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Bu ödül gecesinde iş dünyasının ekosistemi ile bir araya geldiğimiz için de ayrıca mutluyuz.” dedi.

Tech Brands Türkiye 2024’te kazananlar şu şekilde:

                                                                                Marka

Genel Değerlendirme                                          Arçelik

Akaryakıt                                                                Shell

Araç Kiralama                                                        Avis

Bebek Bakım Ürünleri                                         ebebek

Beyaz Eşya                                                             Arçelik

Bilgisayar                                                               Casper

Bireysel Emeklilik Sistemi                                   Anadolu Hayat Emeklilik

Erkek Giyim                                                           Kiğılı

Ev Tekstili                                                              Karaca Home

Ev Temizlik Malzemeleri                                     Domestos

Hızlı Servis Restoranı | Hamburger                  Burger King

Hızlı Servis Restoranı | Pizza                              Domino's

İç Giyim                                                                  Penti

İnternet Servis Sağlayıcısı                                   Türk Telekom

Kargo (Yurtiçi/Yurtdışı)                                         Yurtiçi Kargo

Kişisel Bakım/Kozmetik Zincir Mağazası           Gratis

Klima                                                                       Arçelik

Kombi                                                                     Baymak

Market Ürünleri Online/Mobil Sipariş               Migros

Motosiklet                                                             Honda

Online Alışveriş | İlan                                          Sahibinden

Online Alışveriş | Moda                                      Trendyol

Otomobil Üreticisi | Binek                                 Ford

Otomotiv Üreticisi | Ticari                                 Ford

Sigorta                                                                  Allianz

Teknoloji Marketi                                                Teknosa

Telekomünikasyon                                            Türk Telekom

Tur Operatörü                                                     ETS

Yatak                                                                     Yataş

Yemek Online/Mobil Sipariş                             Yemeksepeti

Zincir Market                                                     Migros



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