Tedarik sorunu yaşayan IKEA’dan Türkiye kararı

İsveç merkezli mobilya zinciri IKEA, yaşadığı tedarik sorunları nedeniyle Türkiye’deki üretimini artırma kararı aldı.

7.10.2021 09:59:000
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Tedarik sorunu yaşayan IKEA’dan Türkiye kararı

İsveçli mobilya devi IKEA, pandemi döneminde küresel olarak yaşanan üretim ve sevkiyat kesintilerinin yanı sıra artan lojistik maliyetlerinin ardından, Türkiye’den daha fazla alım yapmak için harekete geçti.

Şirket, Türkiye’deki mevcut üretimine ek olarak koltuk, kanepe, kitaplık, gardırop ve mutfak dolapları kategorilerini de büyük montanlı olarak Türkiye’de ürettirerek buradan ihraç etmeyi planlıyor.

IKEA halihazırda tekstil, cam, seramik ve metal başta olmak üzere birçok kategorideki ürünleri Türkiye’de ürettirip dünyanın çeşitli ülkelerindeki mağazalarında satılmak üzere ihraç ediyor.

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