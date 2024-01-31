Tekfen'den pay geri alım kararı

Tekfen Holding, paylarının Borsa İstanbul'da 1 yıl süre ile geri alım işlemlerinin başlatılması kararı aldığını duyurdu. Pay geri alım için belirlenen üst sınır 925 milyon lira.

Tekfen Holding, Borsa İstanbul'da oluşan hisse değerinin şirketin gerçek performansını yansıtmadığı gerekçesiyle pay alım programı kararı aldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, programla başta halka açık pay sahipleri olmak üzere tüm hissedarların menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Açıklamaya göre, şirket paylarının Borsa İstanbul'da 1 yıl süre ile geri alım işlemleri başlatılacak. Şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 5'ini temsil eden 18 milyon 500 bin TL nominal değere sahip 18 bin 500 adet paya kadar geri alım yapılacak. Geri alım için ayrılacak fon, şirketin mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, en fazla 925 milyon lira belirlendi.