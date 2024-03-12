Teknoloji devi Xiaomi elektrikli otomobili için tarih verdi

Salı günü yaptığı açıklamada uzun zamandır beklenen elektrikli otomobilini 28 Mart'ta resmen piyasaya süreceğini açıkladı.

CNBC'nin Çince yazılan gönderinin çevirisine göre, şirket bir sosyal medya paylaşımında SU7 elektrikli otomobilinin "piyasaya çıkar çıkmaz teslim edileceğini" iddia etti.

Paylaşımda şirketin Çin'de 29 şehirde 59 mağaza için bekleme listesi açtığı belirtildi.

Xiaomi, aracın dış ve teknolojik özelliklerini Aralık ayı sonunda açıklamış, ancak bir fiyat veya belirli bir teslimat tarihi paylaşmamıştı.

Geçtiğimiz ay Xiaomi Başkanı Weibing Lu CNBC'ye verdiği demeçte şirketin araçla premium segmenti hedeflediğini ve teslimatların ikinci çeyrekte başlayabileceğini belirtti.

Şirket aracı ilk kez Barselona Mobil Dünya Kongresi'nde uluslararası bir kitleye tanıtırken, Lu Xiaomi'nin aracı yurtdışında satmaya başlamasının muhtemelen en az iki ya da üç yıl daha alacağını söyledi.