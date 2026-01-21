Teknoloji hisselerinde Trump etkisi: 5 kazanan 2 kaybeden var

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk yılında, "muhteşem yedili" olarak adlandırılan teknoloji devlerinden Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft ve Nvidia'nın hisseleri değer kazanırken Meta ile Tesla yatırımcısına kaybettirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez bu göreve başlamasının ardından geçen bir yılda, "muhteşem yedili" olarak adlandırılan teknoloji devlerinden Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft ve Nvidia'nın hisseleri değer kazanırken Meta ile Tesla yatırımcısına kaybettirdi.

Beyaz Saray'da ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Trump, 20 Ocak itibarıyla görevdeki ilk yılını tamamladı. Bu dönemde piyasalarda, Trump yönetiminin "Önce Amerika" sloganıyla uyguladığı politikalar, tarifeler ve vergi düzenlemeleri ve yapay zeka odaklı büyüme beklentileri belirleyici oldu.

Tarihi zirvelere çıkan gümrük tarifeleriyle dış ticaret açığı düşerken birçok şirket ve ülkeyle yapılan yatırım açıklamalarına rağmen istihdam artışındaki yavaşlama ve yüksek enflasyon gibi konular da dikkati çekti. Trump'ın ilk yılının başlarında tarifelerin yarattığı belirsizlik nedeniyle hisselerde sert düşüşler görülse de tarife ertelemeleri, varılan ticaret anlaşmaları, yapay zeka yatırımlarının hızlanması ve güçlü bilanço açıklamalarıyla toparlanma yaşandı.

- Borsa son haftadaki satış baskısına karşın çift haneli kazançlar yaşadı

Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler ile ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik endişeler de piyasaların seyrini etkiledi. ABD'nin Venezuela'ya saldırısı ve sonrasında Trump'ın ülkenin petrol endüstrisine dahil olacaklarını açıklaması gibi konular enerji hisselerinde harekete yol açtı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurmasının ardından "Trump'ın Fed'e faiz oranlarının düşürülmesi konusunda baskısını artırdığı" yönündeki endişeler gündeme geldi.

Son günlerde Avrupa ülkeleriyle Grönland konusundaki anlaşmazlık ve olası yeni ticaret gerilimi de hisselerde satış baskısı yarattı. Yine de ABD borsaları, Trump'ın görevindeki ilk yılında çift haneli artışlar elde etti. Dow Jones endeksi bu dönemde yüzde 11,5, S&P 500 endeksi yüzde 13,3 ve Nasdaq endeksi yüzde 16,9 yükseliş kaydetti.

Muhteşem yedili şirketler arasında da özellikle Google'ın ana şirketi Alphabet ve Nvidia, yapay zeka altyapısındaki konumlarını güçlendirerek pozitif ayrıştı. Apple, Microsoft ve Amazon sınırlı kazançlar görürken Meta ile Tesla hisseleri hafif değer kaybetti.

- Alphabet

Alphabet'in hisseleri Beyaz Saray'da ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın ilk yılında elde edilen yüzde 63,1 artışla muhteşem yedili arasında en iyi performans gösteren şirket oldu. Şirketin yapay zeka modeli Gemini'yi daha da geliştirmesi, yapay zeka tabanlı arama yenilikleri ve elde ettiği bulut gelir büyümesi, hisselerindeki yükselişe katkı yaptı. Alphabet'in piyasa değeri geçen hafta rekor seviyelere çıktı ve ilk kez 4 trilyon dolar seviyesini gördü. Şirket, hisselerinde 2025 genelinde de elde ettiği yaklaşık yüzde 65 artışla, 2024'teki yüzde 35'lik kazancını neredeyse ikiye katladı.

- Nvidia

Nvidia, yapay zeka çiplerine olan talebin patlaması sayesinde adından söz ettirmeye devam etti. Veri merkezi yatırımları ve yeni nesil grafik işleme birimleriyle Nvidia'nın hisselerinde 20 Ocak 2025'ten bu yana görülen artış yüzde 29,3 oldu. Şirketin piyasa değeri geçen yıl ekim ayında 5 trilyon dolara ulaşırken Nvidia bu seviyeyi gören ilk şirket olarak kayıtlara geçti. Nvidia'nın hisseleri 2025 genelinde ise yaklaşık yüzde 39 değer kazanırken bu artış 2024'teki yüzde 171'lik yükseliş performansının oldukça gerisinde kaldı.

- Apple

Apple, Trump'ın Çin'e yönelik yüksek tarifelerinden ve üretim maliyetlerindeki artıştan olumsuz etkilense de iPhone satışları ve hizmet gelirlerindeki artışla dengeli bir performans gösterdi. Geçen yıl ekim sonunda piyasa değeri ilk kez 4 trilyon dolar seviyesini gören şirketin hisseleri, Trump'ın ilk yılında yüzde 7,3 değer kazandı. Apple hissesinin geçen yıl genelindeki yaklaşık yüzde 9 artışı ise 2024'teki yüzde 30'luk yükselişin oldukça altında kaldı.

- Microsoft

Azure ve Copilot ile yapay zeka entegrasyonunu sürdüren Microsoft'un hisseleri de Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk senesinde yüzde 5,9 yükseldi. Şirketin piyasa değeri geçen yıl temmuz sonunda 4 trilyon dolara ulaşırken Microsoft, Nvidia'nın ardından bu seviyeyi gören ikinci şirket oldu. Geçen yıl genelinde ise Microsoft, hisselerindeki yaklaşık yüzde 15 artışla bir önceki yıla yüzde 12 olan kazancına benzer bir performans sergiledi.

- Amazon

Trump'ın ilk yılında tarifelerin e-ticareti etkilemesi, Amazon'un hisselerine baskı yaptı. Buna rağmen Trump'ın ilk yılında pozitif bölgede kalmayı başaran şirketin hisseleri yüzde 2,2 arttı. Geçen yıl genelinde hisseleri yüzde 5 yükselen Amazon, 2024'te ise hisselerinde yüzde 44 kazanç görmüştü.

- Meta

Meta'nın hisseleri, sosyal medya platformlarındaki reklam gelirlerini artırmasına ve yapay zeka yatırımlarını hızlandırmasına rağmen Trump'ın ilk yılında yüzde 1,4 düştü. Geçen yıl ağustosta gördüğü zirvesini koruyamayan Meta'nın hisseleri, buna rağmen 2025 genelinde yaklaşık yüzde 13 arttı. Ancak bu artış 2024'teki yüzde 65'lik performansın oldukça altında gerçekleşti.

- Tesla

Geçen yılın ilk yarısında zayıf performans gösteren Tesla, ikinci yarıda otonom sürüş ve robotik alanındaki gelişmelerle toparlanma kaydetti. Ancak şirket, Trump'ın ilk yılında gördüğü yüzde 1,7'lik değer kaybıyla muhteşem yedili arasında en kötü sonucu elde etti. Tesla'nın üretim ve teslimat sayıları elektrikli otomobil pazarındaki rekabetin de etkisiyle 2025 genelinde gerilerken şirket yine de 2025'te hissselerinde yüzde 11'den fazla artış gördü. Tesla hisseleri 2024'te yüzde 62 değer kazanmıştı.