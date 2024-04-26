Teknoloji şirketlerinin liderleri dijital dönüşüm ve önemini UEZ2024'te masaya yatırdı

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012'den bu yana düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi, Sapanca'da başladı.

Zirve kapsamında gerçekleşen "Dijital Dönüşüme Öncülük Etmek" panele META Birleşik Krallık, Kuzey Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Derya Matraş, Vodafone Türkiye CEO Engin Aksoy, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ve Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı konuşmacı olarak katıldı.

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Uber Türkiye Genel Müdürü Bahadırlı: "Tüm yolculukların elektrikli araçlar üzerinden yapılması hedefliyoruz"

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, "Uber, ulaşımda dijital dönüşümün en iyi örneklerinden biri. 70 ülkede varız. Türkiye'de ise sadece taksi plakalarıyla faaliyet gösteriyoruz. Taksi, Uber'in globalde de en önemli büyüme alanlarından biri oldu." dedi.

Uber için yapay zekayı kullanarak ulaşımı verimli hale getirmek, elektrik araçlar ve otonom araçların en önemli konular olduğunu kaydeden Bahadırlı, yapay zeka konusunda yatırımlarına ara vermeden devam eden, veri odaklı bir şirket olduklarını, yapay zekayı kullanarak trafik sorununun iyileştirilmesine de önemli katkılar sunduklarını ifade etti.

Bahadırlı, "Uber olarak 2040'a kadar 'sıfır emisyonlu bir platform olma' hedefimiz var. Yani Uber üzerinden yapılan tüm yolculukların elektrikli araçlar üzerinden yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda 800 milyon dolarlık yatırım fonumuz büyük pazarlarda kullanılmaya başladı. ABD'de ve Avrupa'nın belirli ülkelerinde sıfır emisyonlu olma hedefimizin daha erken, 2030 yılında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda; İngiltere ve Fransa’da çok önemli yatırımlar yaptık. Bu konuda sürücülere krediler ve destekler sağlanıyor, elektrikli araç markalarıyla da iş birlikleri yapılıyor. Türkiye'de de bu konuda önemli bir ivme olduğunu, elektrikli araç satışlarında artış ve altyapıda da iyileştirmeler yaşandığını gözlemliyoruz. Otonom araçlar konusunda da dünyada yenilikçi iş ortaklarımız var. Elektrikli ve otonom araç konusundaki projelerimiz Türkiye'de de hayata geçirmek en önemli arzumuz." dedi.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Özbilgin: Veriyi artık yapay zeka sayesinde yaratıcı fikir ve ürünler üretmek için kullanabilir hale geldik

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin de "Elimizde çok fazla veri var. Veriyi sadece analiz için değil artık yapay zeka sayesinde yaratıcı fikir ve ürünler üretmek için kullanabilir hale geldik. Gelişmekte olan bir ülke olarak dünyadaki veri ve veri merkezi dokusuna dahil olmamız gerekiyor. 'Veri egemenliği' konusundaki kanunları ve düzenlemeleri gözden geçirmemiz şart. KVKK'daki son değişiklikler çok önemli bir ilk adım ama bunun da ötesinde atılması gereken adımlar söz konusu. Bölgesel yatırım ortaklarıyla Türkiye'nin bilişim dokusuna, bulut teknolojilerine nasıl dahil edileceği konusuna odaklandık. Bu kapsamda bu yazılım ürünlerinin Türkiye'de ihraç edilmesi konusuna odaklıyız. Orta Vadeli Program'da (OVP) teknolojinin tam merkeze konması da çok kritik ve sevindirici." diye konuştu.

Vodafone Türkiye CEO Aksoy: Türkiye’de KOBİ’lerin 3’te 1’i dijital kriterlerin hiçbirine uymuyor

Vodafone Türkiye CEO Engin Aksoy, "Dijitali işine dahil etmeyen şirketlerin büyüme şansı yok. Bu durum ülkeler için de geçerli. Büyüme sıçraması yapan şirketlerin hepsinin ortak noktası dijitalleşmeyi başarmış olan ülkeler." dedi.

Aksoy şunları söyledi:

“Türkiye’de KOBİ’lerin 3’te 1’i dijital kriterlerin hiçbirine uymuyor. Büyük ölçekli şirketlerde dijitalleşmede üst düzeyde olanların oranı yüzde 25, orta düzey olanların oranı yüzde 39. Ancak alt düzeyde kalan şirket sayısı da fazla. Gidilecek çok fazla yolumuz var. Dijital entegrasyonun çok önemli olduğu bilinse de bu noktada eğitim kritik bir konu. Biz de OSB’lerde 450 işletmeye, dijital yetkinliklerin ve farkındalıkların artırılması hedefiyle eğitimler verdik.

Dijitalleşmede ileri gidebilmemiz için dijital altyapımızın da çok güçlü olması gerekiyor. Biz bunun için çalışıyoruz ancak dijital otoyolların ülkemizde oluşturulması lazım. Burada da öncelikli iki başlık; 5G ve fiber. 5G’nin artık Türkiye’de de olması şart. Fiberin gelişmesi çok kritik önemde. Türkiye’de internet hızı istenen seviyede değil. İnternet altyapısı çok önemli.”

Meta/Derya Matraş: Tahmin yapabilen yapay zeka teknolojilerine daha fazla yönelmek gerekiyor

Meta Birleşik Krallık, Kuzey Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Derya Matraş ise : “Tahmin yapabilen yapay zeka teknolojilerine daha fazla yönelmek gerekiyor. Ülkemizin geleceği gençleri yeni teknolojiler alanında eğitmemizden geçiyor. Bunu gerçekleştirirsek önümüzde kimse duramaz.” diye konuştu.