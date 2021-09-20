Teknoloji yatırım maliyetini yarıya düşürdüler

Türkiye’deki şirket ve kurumlar, veri merkezlerini yönetmek veya bulut hizmeti verebilmek için yabancı yazılımlara oldukça ciddi bütçeler ayırmak zorunda. Özellikle son birkaç yıldır sürekli artan dolar kuruyla ortalama bir veri merkezindeki sadece bir kabinin maliyeti; makineler ve yazılımlar dahil 2 milyon TL civarına ulaştı. Yerli teknoloji şirketi Dijitohum, yine yerli teknoloji şirketi Şef Bilişim A.Ş. bünyesindeki Orchestrator LEO ile yaptığı işbirliğiyle bu maliyeti yarıya düşürmeyi başardı. Bu sayede teknoloji yatırımında zorlanan pek çok şirkete yeni nesil teknolojilere erişim fırsatı yaratıldı.

Teknolojiye ulaşım lisans maliyetlerinden dolayı oldukça yüksek bütçeli yatırım gerektiriyor. 2021 yılında kurulan Dijitohum, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve teknoloji geliştirme bölgelerini “Yeni Nesil Teknoloji Geliştirme ve Sanayi Bölgeleri” haline getirme hayaliyle çıktığı yolda LEO ile yaptığı işbirliğiyle en önemli adımı attı. Dijitohum & LEO İş Birliği OSB’lerde veri merkezi yatırım maliyetini yarıya düşürdü. Dijitohum Kurucusu Engin Işık, “Her OSB ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kendi teknolojik altyapısını kurup yeni nesil teknolojiler ile kendi kendini otomatize bir şekilde yönetebilmesini sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolda Dijitohum ve LEO işbirliğiyle veri merkezi yönetimini yeni bir seviyeye taşıyoruz” dedi. Dijitohum, veri merkezi yönetimi için bütünleşik bulut yazılımları sunan Orchestrator LEO’nun tüm eğitim süreçlerini tamamlayıp Türkiye’deki teknik olarak en yetkin “Advanced Business Partner/Yetkin İş Ortağı” sertifikasına sahip şirket oldu. Dijitohum mühendislerinin bulut çözümleri konusundaki yetkinliği, Türkiye’nin açık kaynak bulut teknolojileri konusundaki en yetenekli çözüm oyuncusu olan LEO tarafından onaylandı. Sistem ve çözüm bütünleştirme konusundaki uzmanlığını, yeni iş birliklikleri ile her geçen gün daha da güçlendiren Dijitohum, stratejik olarak özel bir yere konumlandırdığı LEO ile gerçekleştirilen yeni ortaklık ile Türkiye pazarındaki müşterilere anahtar teslim çözümler sunmaya başladı.

Açık kaynak kod ve yazılımlarla birlikte tüm çözümlere ilginin oldukça arttığını ifade eden Engin Işık, şöyle devam etti: “LEO ile yapılan bu ortaklık ile açık kaynak sanallaştırma ve bulut teknolojilerini ekosistemimize dahil ettik. Bu sayede mevcut telekom ve veri merkezi yetkinliğimizi artırarak, sunduğumuz projeler için daha kapsamlı çözümler geliştirebilecek ve projenin başlangıcından bitişine kadar uçtan uca tüm süreci yönetebileceğiz. Ayrıca açık kaynak çözümlerine yönelik artan talebi karşılayabilecek çok ciddi bir uzmanlığa da sahip olduk. LEO’yu merkeze alarak, müşterilerimizin ihtiyacı olan tüm çözümler için açık kaynak üzerine yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

“VERİ MERKEZLERİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI”

5 farklı ülkede hizmet veren Şef Bilişim A.Ş., dünya pazarında büyüme hedefiyle birlikte, Dijitohum ile yaptığı iş ortaklığıyla birlikte Türkiye pazarında stratejik alanlar olarak başta veri merkezi servis sağlayıcıları olmak üzere OSB ve Teknopark’lardaki şirketler için de değer yaratmış olacak.

Dijitohum ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin imza töreninde konuşan Şef Bilişim A.Ş. CEO’su Serkan Koçak, yapılan iş birliği ile yaratılan değeri şöyle açıkladı: “Yüzde 100’ü yerli mühendislerce geliştirilen Orchestrator LEO yazılımını kullanmaya başlamakla veri merkezlerinin uçtan uca yönetiminde yeni bir dönem başladı. Deneyim ve tecrübelerini diğer OSB’ler ve Teknopark’lar ile paylaşan ortağımız Dijitohum’un müşterileri, Orchestrator LEO kullanımıyla ilk yatırım ve toplam sahip olma maliyetlerinde minimum yüzde 50 tasarruf sağlayacak.”