Teknopark ve Ar-Ge şirketleri için 31 Aralık uyarısı

Beyanname dönemi 31 Aralık 2024’te sona eriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç, “Sürenin dolmasına az bir süre kaldı, bu kısa zamanda isabetli yatırımların yapılması girişim ekosisteminin gelişmesi açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Türkiye genelinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge ve tasarım harcamaları yapan firmalar için kritik bir dönemece gelindi. 4691 sayılı Kanun kapsamında kurumlar vergisi istisnasından yararlanan Teknopark şirketleri ve 5746 sayılı Kanun çerçevesinde Ar-Ge ve tasarım indirimlerinden faydalanan şirketler, yasal fon ayırma ve yatırım yapma yükümlülüklerini 31 Aralık 2024’e kadar tamamlamaları gerekiyor.

Yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketler ağır yaptırımlar ile karşı karşıya kalabiliyor. Mevzuata göre, yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyen firmalara, beyannamede beyan ettikleri indirim veya kazanç istisnası tutarlarının yüzde 20’sinin iptal edilmesi ve iptal edilen bu tutar üzerinden vergi ziya-ı cezası olmaksızın ek tarh yapılması gibi yaptırımlar uygulanıyor.

Yükümlülüğü bulunan şirketlere katkı sağlamak amacıyla yeni platformlar kurduklarını ifade eden Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç, “Ar-Ge, Teknopark ve tasarım desteği platformlarımızla yükümlülüğü bulunan şirketlere mevzuat ve düzenlemelere yönelik danışmanlık sağlayacağız. Fon ayırma ve yatırım yükümlülüklerini verimli şekilde kullanabilmeleri için her şirketin alanına özel platform oluşturduk. Doğru yatırım yapılması hem yatırımın verimli çıktılarla sonuçlanması hem de girişim ekosisteminin gelişmesi için büyük önem taşıyor” dedi.

Aynı zamanda GİSED (Girişim Sermayesi Fonları Derneği) Başkanı da olan Kamil Kılıç, 31 Aralık itibariyle yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Geçmişte birçok Teknopark ve Ar-Ge şirketine yasal zorunluluklarını yerine getirme sürecinde destek verdik. Yükümlülüğünü yerine getirmekte geciken firmalar, nitelikli yatırımcı statüsünü kazanamadıkları için süreçte aksaklık yaşadılar. Letven Capital olarak, mevzuata tabi şirketlerin bu yükümlülüklerini hatırlatmak ve kaynaklarını güçlü fikirler ve girişimlere yönlendirebilmeleri için dijital ve basılı mecralarda bilgilendirmeler yapıyoruz. Bu alanda yol haritası olmayan şirketlere sürdürülebilir yatırım yönetimi inşa etmeye yönelik çözümler sunabiliyoruz” açıklamasında bulundu.



