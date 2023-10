Teknosa'dan 9 ayda 24,9 milyar TL ciro

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, hem mağazacılıkta hem e-ticarette pek çok yeniliği hayata geçirerek yılın 9 ayında geçen yıla göre yüzde 130 büyümeyle 24,9 milyar TL ciroya ulaştı.

Teknosa açıklamasına göre, Türkiye'de sektörünün ilk teknoloji odaklı pazaryeri iş modelini tüketicilerle buluşturan şirket, e-ticaretteki başarılı ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle brüt işlem hacmini (GMV) yüzde 211 artırarak, 4 milyar 963 milyon TL'ye taşımayı başardı.

Teknosa, müşteri ve dijitalleşme odaklı yatırımlarının büyümedeki olumlu etkilerini görmeye devam ediyor. Benzersiz müşteri deneyimi için çoklu kanal deneyimini artıran Teknosa, 2023'ün 9 ayında da sektörün üzerinde güçlü bir büyüme performansı sergiledi.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, 2023'ün 9 ayında geçen yıla göre yüzde 130 büyüyerek, 24 milyar 861 milyon TL ciroya ve 591 milyon TL net kara ulaştı.

Teknosa, ilk iki çeyrekteki güçlü performansını üçüncü çeyrekte de devam ettirerek, geçen yılın aynı dönemine göre cirosunu yüzde 129, e-ticaret brüt işlem hacmini de yüzde 197 artırdı.

Teknosa, üçüncü çeyrekte FAVÖK tutarını cirodan da fazla artırarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 145 artışla 950 milyon TL'ye ulaştırdı.

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, sürdürülebilir karlı büyüme odağıyla ve çoklu kanal stratejisiyle istikrarlı bir başarı yakaladıklarını belirtti.

Sezgin, "Bu yılın 9 ayında mağazalarda ve e-ticarette gerçekleştirdiğimiz atılımlarla geçen yıla göre büyüme ivmemizi devam ettirerek 24,9 milyar TL ciroya ve 591 milyon TL net kara ulaştık. E-ticarette de brüt işlem hacmimizi üç katına çıkararak pazarın ve dünya örneklerinin de üzerinde bir büyüme sergilemekten çok mutluluk duyuyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm ekibimi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Yılın üçüncü çeyreğinde dijital kanallarla birlikte yeni mağaza yatırımlarda ve mevcut mağazaları dijital konsepte dönüştürme çalışmalarında hız kesmediklerini ifade eden Sezgin, "İzmir, Muğla ve Eskişehir illerinde yeni mağazalarımızı açarken, Bursa, Tokat ve Kahramanmaraş'taki mağazalarımızı, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak benzersiz müşteri deneyimi sunmak ve teknoloji odaklı bütünsel müşteri deneyimine sahip olmak amacıyla dijital konsepte dönüştürme kapsamında yeniledik. Özel markamız Preo'da ürün çeşitliliğini artırmayı sürdürdük. Ayrıca değer odaklı işlerimizde büyümeye devam ederek daha fazla müşteriye ulaşmayı başardık." açıklamasını yaptı.

Katma değerli hizmetler sunmayı hedefliyoruz

Sezgin, çevresel etkiyi en aza indirgemek hedefiyle yenilenmiş telefon ve bakım onarım hizmetlerini müşterilere sunmaya devam ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde bunu daha da ileriye taşıyarak farklılaşan uygulamalarımızla kişiselleştirilmiş ve katma değerli hizmetler sunmayı hedefliyoruz. 16 yıldır devam eden Kadın için Teknoloji projemizin yeni dönem eğitimlerini başarıyla sürdürüyoruz. Deprem bölgesinde yüz yüze eğitimleri de kapsayan projemizde bu yıl 4 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Teknosa olarak yenilikçi uygulamalarımız ve elde ettiğimiz başarılarımızla üçüncü çeyrekte de pek çok önemli ödüle layık görüldük."

Sezgin, Fortune ve Capital dergilerinin en büyük şirket listelerine girme başarısı gösteren şirketlerinin, Türkiye'nin ilk 500 bilişim şirketinin seçildiği "Bilişim 500" araştırmasında "Donanım" kategorisinde birincilik elde ettiğini ifade etti.

Ayrıca, benzersiz müşteri deneyimi girişimleri sağlayan kurumların ödüllendirildiği "Türkiye Customer Experience Awards 2023"te "Best Digital Transformation", "Best Use of Technology" ve "Business Change and Transformation" kategorilerinde altın, "Best Innovation in CX" kategorisinde gümüş ödülün sahibi olduklarını anlatan Sezgin, şu bilgileri verdi:

"En yüksek puan toplayanların bulunduğu 'Overall Winner' kategorisinde de altın ödül kazandık. Teknosa olarak, sadece ülkemizdeki değerlendirmelerde değil, dünya genelinde büyük işletmelere pazaryeri altyapısı sağlayan Mirakl tarafından Londra'da düzenlenen Platform Pioneer Summit Dünya Turu Konferansı'nda pazaryeri iş modeliyle 'Ölçekte Başarı' ödülünün de sahibi olduk.

Ayrıca eylül ayında Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında hayata geçirdiğimiz çok özel bir proje ile yapay zeka teknolojisiyle Atatürk'ün sesini gerçeğe en yakın haliyle üreterek; Ata'mızın kendi sesinden hiç duyulmayan sözlerini seçerek, halkımıza armağan ettik."