Teknosa'dan ilk çeyrek değerlendirmesi

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre bu dönemde 95 milyon TL net zarar kaydedildi.

Teknosa'nın ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin KAP'ta paylaştığı bilgiler şöyle:

Teknosa ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin bilgilendirme notuna göre net satışlar yüzde 28 oranında artış ile 14.614 milyon TL’ye çıktı. Şirket, "Brüt Satış Hacmi (GMV) yüzde 35 büyüme ile 3.014 milyon TL’ye ulaştı. Pazaryeri 716 satıcıya ve 173 bin SKU’ya (35 kat artışı) ulaştı. Online trafiği bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında arttı, mağaza ziyaretçi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında arttı. FAVÖK yüzde 27 büyüme ile 372 milyon TL seviyesinde gerçekleşti" bilgilendirmesini yapıyor.

KAP bildirimindeki notlar

"Teknosa 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre Panel ve Techonline pazarlarının yine üzerinde, yüzde 28 reel büyüme ile 14,6 milyar TL ciro elde etmeyi başarmıştır. Ana kategorilere odaklanmak, çoklu kanal gücü, pazaryeri uygulaması, geniş ürün yelpazesi, yeni müşteri kazanımı ve katma değerli hizmetler ciro büyümesini sağlayan faktörlerdir."

"Özellikle telekom, küçük ev aletleri ve tüketici elektroniği kategorilerindeki güçlü talebin yanı sıra e-ticaret satışları ve trafikteki artış güçlü ciro büyümesine katkıda bulunmuştur"

Yılın ilk çeyreğinde, artan rekabet ortamına rağmen Teknosa brüt kâr marjını geçen seneki seviyesinde koruyarak ve 2023’e göre iyileşme kaydederek yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleştirmiştir. Devam eden operasyonel gider kontrolü ile Operasyonel Giderler/Satışlar oranı, sezonsallığın etkisiyle yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Güçlü brüt kârlılık ve kontrollü operasyonel gider harcamaları sayesinde, FAVÖK 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 27 reel büyüme ile 372 milyon TL'ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı ise geçen yılki seviyesini koruyarak yüzde 2,6 oranında gerçekleşmiştir.

Kredi kartı komisyonları

"Faizlerdeki yükseliş sebebiyle kredi kartı komisyonlarının geçen yılın aynı dönemine yüksek seyretmesi sonucunda finansman giderlerinde ciddi artış görülmüştür. Finansman giderlerinin (TFRS 16 düzeltmesi hariç) satışlara oranı 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,6 iken, kredi kartı komisyon oranlarındaki artışın etkisiyle bu oran 2024 yılında yüzde 5,6 seviyesine ulaşmıştır. Bunun sonucunda kârlılık baskılanırken, bu dönemde 95 milyon TL net zarar kaydedilmiştir."