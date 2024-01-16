Tekstil sektöründe yeni dönem: Tişört katlayan robot

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla şirketinin geliştirdiği Optimus isimli insansı robot, gün geçtikçe ilerleme kaydetmeye devam ediyor.

Musk, X hesabında robotun tişört katladığı anlara ait görüntüleri paylaştı. Yayınlanan videoda Optimus'un bir sepetten bir tişört çıkardığını ve iki elini kullanarak bir gömleği dikkatlice katladığını görebiliyor.

Musk paylaşımında, "Optimus tişört katlıyor. Optimus bunu henüz otonom olarak yapamıyor ancak kesinlikle bunu tamamen otonom olarak ve gelişigüzel bir ortamda yapabilecek. Sadece bir tişörtün olduğu kutulu sabit bir masaya ihtiyaç duymayacak" dedi.

Optimus'un geçtiğimiz sene nesneleri sıralayabildiği, tek ayak üzerinde durabildiği, bazı yoga ve meditasyon hareketlerini yapabildiği bir görüntü paylaşılmıştı.



