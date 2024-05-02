Temassız kartta şifresiz işlem limiti yükseltildi

BDDK'nın bankalara gönderdiği yazıya göre,1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.

2.05.2024 09:14:260
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Temassız kartta şifresiz işlem limiti yükseltildi

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi. Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.

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