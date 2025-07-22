Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul A.Ş., bugün bedelsiz sermaye artırımı yapan bir hissenin ve temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldığını bildirdi.
Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) ve Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC)
Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR)
Açıklamaya göre, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) paylarının fiyatında, bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK)