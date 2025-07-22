Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul A.Ş., bugün bedelsiz sermaye artırımı yapan bir hissenin ve temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldığını bildirdi.

22.07.2025 09:41:360
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Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) ve Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 0,0081516 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,0069288 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 56,892 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 0,12 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,102 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 43,1 TLBorsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) paylarının fiyatında, bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK)

  • %100 Bedelsiz Sermaye Artırımı
  • Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 7,235 TL

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