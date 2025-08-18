“Teminat Limitleri Gözden Geçirilmeli”

Geçen Nisan ayında yayımlanan Sağlık Turizmi Mevzuatı, 31 Aralık 2025 itibarıyla tüm sağlık turizmi işletmelerinin komplikasyon sigortası yaptırmasını zorunlu kıldı. Bu önemli düzenleme, Türkiye'nin sağlık turizminde uluslararası standartlara daha yakın bir konuma gelmesini hedeflerken aynı zamanda hasta güvenliği, hizmet sağlayıcı itibarı ve sektörün kurumsallaşması açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gencay Genç, “Ancak bu noktada önemli bir soru öne çıkıyor. Bugün sunulan komplikasyon sigortası teminat limitleri gerçekten yeterli mi?” diyor.

Genç, şöyle açıkladı:

Türkiye’nin rekabet gücünü destekliyor

“Komplikasyon sigortası sağlık turizmi kapsamında tedavi olan bir hastanın, işlem sonrası gelişebilecek öngörülemeyen tıbbi durumlara karşı sağlık kuruluşunu ve hastayı korumaya yönelik bir güvencedir. Sigorta kapsamı genellikle yeniden müdahale gereksinimi, ilave tedavi masrafları, konaklama, ulaşım ve refakatçi giderleri gibi unsurları içerir.

Bu teminatlar, komplikasyon durumlarında sağlık işletmeleri için finansal güvenlik sağladığı gibi hasta açısından da güven duygusunu artırarak Türkiye'nin sağlık turizmindeki rekabet gücüne katkıda bulunur. Türkiye sigorta pazarında sunulan komplikasyon sigortası poliçelerinin teminat limitleri, çoğu zaman 5.000–10.000 dolar bandında. Ancak günümüzde pek çok operasyonel komplikasyonun gerçek maliyeti bu sınırların çok üzerinde 20 bin dolar bandında olabilir. Eğer komplikasyon yurt dışına dönüş sonrası gelişirse ve hasta tekrar Türkiye’ye gelmek zorunda kalırsa, uçuş, konaklama ve refakatçi giderleriyle birlikte bu rakam daha da yükselebilir. Bu tablo, mevcut teminat limitlerinin birçok vaka için yetersiz kalabileceğini açıkça ortaya koyuyor.

Sağlık turizminin güvencesi

Sağlık turizmi sadece başarılı operasyonlarla değil operasyon sonrası süreçlerin de sağlıklı yönetilmesiyle sürdürülebilir hale gelir. Komplikasyon sigortasının sunduğu teminat, hastaların karşılaşabileceği tıbbi zorluklarda onları yalnız bırakmamak adına çok kıymetlidir. Ancak bu güvence, gerçekçi teminat limitleriyle desteklenmediğinde işlevini yitirebilir.

Hizmet sağlayıcılar, sigorta şirketleri ve regülasyon birlikte hareket etmeli. Komplikasyon sigortasında gerçek ihtiyacı karşılayan, daha yüksek teminatlı, risk bazlı fiyatlandırmaya dayanan yeni ürünlerin geliştirilmesi artık bir zorunluluk. Sağlık hizmeti sağlayıcılarının kendi risk profillerini dikkate alarak daha kapsamlı poliçeleri talep etmesi, sigorta şirketlerinin teminat limitlerini sadece maliyet odaklı değil vaka bazlı verilerle fiyatlaması ve regülatörlerin, sektörde minimum teminat limiti konusunda rehberlik sağlaması bu sürecin sağlıklı ilerlemesi için büyük önem taşır.

Komplikasyon sigortası kritik

Türkiye’nin sağlık turizmindeki başarısı, sadece bugün yapılan operasyonların başarısıyla değil, bu hizmetin arkasındaki sistemin sağlamlığıyla ölçülüyor. Komplikasyon sigortası, bu sistemin en kritik parçalarından biri. Ancak sigorta sadece 'var olmasıyla' değil, gerçek ihtiyaç anında yeterli koruma sunmasıyla anlamlıdır. Bu nedenle sektörün tüm bileşenleri, komplikasyon sigortasının limit yapısını gözden geçirmeli ve bu ürünün kapsamını büyütmelidir. Hasta güvenliği, işletme sürdürülebilirliği ve ülke itibarını birlikte koruyacaksak, bu konuda şimdi adım atmalıyız."



