Temmuz 2025 mühendis maaşları: Yüzde kaç zam yapıldı, maaşlar ne kadar olacak?

Temmuz 2025 itibarıyla kamu mühendislerinin maaşlarına toplamda %15,57 oranında zam yapıldı. Peki Temmuz 2025 mühendis maaşları ne kadar oldu?

4.07.2025 14:09:240
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Temmuz 2025 mühendis maaşları: Yüzde kaç zam yapıldı, maaşlar ne kadar olacak?

Bu oran, toplu sözleşmeden kaynaklanan %5'lik artışa ek olarak, enflasyona bağlı %10,57'lik artışın yansıtılmasıyla belirlendi.

Yapılan zam ile birlikte 1/4 derecesindeki bir mühendisin maaşı 67.691 TL'den 78.200 TL'ye yükseldi. Bu hesaplamaya çalışmayan eş ve iki çocuk (biri 0-6 yaş grubu, diğeri diğer yaş grubu) için aile ve çocuk yardımı ödenekleri de dahil edildi. Ancak, bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ek ödemeler bu tutara dahil edilmemiştir.

Diğer maaş zamları ve ödeme günleri

Genel memur maaşlarına yapılan %15,57'lik zamla birlikte en düşük memur maaşı 50.503 TL'ye, en düşük memur emeklisi ücreti ise 22.671 TL'ye yükseldi.

Kamu çalışanları maaşlarını her ayın 15'inde alırken, emeklilerin maaş ödeme günleri farklılık gösteriyor:

SSK emeklileri: Her ayın 17'si ile 26'sı arasında.

Bağkur emeklileri: Her ayın 25'i ile 28'i arasında.

Emekli Sandığı emeklileri: Maaşlarını 3 ayda bir, ayın ilk beş gününde alıyorlar.

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