Temmuz sonunda uçuşların yarısı yakalanacak

COVID-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan havacılık sektörü yaralarını sarıyor. Uçuşlar, Temmuz’da bir önceki aya göre artarken, İGA yetkilileri, İstanbul Havalimanı’nda Temmuz ayının uçuş sayılarında geçen yılın yarısına ulaşılacağını öngörüyor. Türkiye’de, yasakların ardından yeniden başlatılan uçuşların ilk ayında yüzde 30’u dış hat, yüzde 70’i iç hat olarak gerçekleşti. İstanbul Havalimanı, kontrollü normalleşme ile süreci ile Haziran ayında başlatılan uçuşlarla 1 ayda toplamda yaklaşık 1 milyon yolcuya ulaştı.

Temmuz’un ilk yarısı, 2019 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında dış hat uçuşlarının yüzde 13’ünü, iç hat uçuşlarının ise yüzde 66’sını yakalayan İstanbul Havalimanı, temmuz sonunda toparlanmanın hızlanmasını bekliyor. Sadece temmuz ayının ilk yarısında ortalama 120 dış hat, 220 iç hat gerçekleşti. Geçen yıl ise ortalama 920 dış hat, 332 iç hat tarifeli yolculu uçuş gerçekleştirilmişti.

İGA yetkilileri, temmuz sonunda yarısı dış hat olmak üzere günlük ortalama 542 uçuşun gerçekleşmesi öngörülüyor. Geçen yıl temmuz ayında yüzde 79’u ise dış hat olmak üzere günlük uçuş ortalaması ise 1260 olmuştu. Haziran ve temmuz aylarında geçen yıl İstanbul Havalimanı’nda dış hatlarda 125 ülkede 248 destinasyona, iç hatlarda 45 destinasyona uçuş yapılırken, şu anda İstanbul Havalimanı’ndan dış hatlarda 51 ülkede 82 destinasyona, iç hatlarda 40 destinasyona uçuş gerçekleşiyor.

1 Haziran’dan bu yana iç hatlarda 3 bin 188’i geliş, 3 bin 196’sı gidiş olmak üzere 6 bin 384 uçuş gerçekleşti. Dış hatlarda ise 11 Haziran’dan bu yana bin 129 geliş, bin 135 gidiş olmak üzere 2 bin 264 uçuş gerçekleşti. Dış hatlarda, 180 bin 212 geliş, 85 bin 182 gidiş olmak üzere 265 bin 394 yolcu trafiği gerçekleşti. İç hatlarda ise 322 bin 651 geliş, 397 bin 687 olmak üzere 720 bin 338 yolcu trafiği oldu. Öte yandan nisan ayından bu yana İstanbul Havalimanı’ndan 273 geliş, 480 gidiş olmak üzere 753 tahliye uçuşu 33 bin 830 yolcu taşındı.

Skyup Havayolları, 17 Temmuz’da Ukrayna’dan İstanbul’a uçacak

İstanbul Havalimanı’nın COVID-19 salgını öncesinde 74 havayolu şirketi ile anlaşması bulunuyordu. Bu dönem öncesinde aylık ortalama 68 havayolu şirketi operasyon gerçekleştiriyordu. Salgın sürecinde bazı havayolu şirketleri pazardan çıktı. İGA, normalleşme adımları ve yeni dönemle birlikte önümüzdeki süreci takip ederek, anlaşmalarını sürdürmeyi hedefliyor. Ukrayna ile uçuşların açılmasıyla birlikte 17 Temmuz’da Ukrayna’dan Skyup Havayolları’nın İstanbul operasyonuna başlaması da bekleniyor.