Temmuzda fiyatı en fazla artan "yurt içi turlar" oldu

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en fazla fiyat artışı yüzde 29,42 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda, en fazla fiyat düşüşü yüzde 9,25 ile patlıcanda görüldü.

3.08.2021 11:12:000
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Temmuzda fiyatı en fazla artan "yurt içi turlar" oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, yurt içi turlardaki fiyat artışını yüzde 19,63 ile salatalık, yüzde 18,33 ile kuru soğan izledi.

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 16,12 ile kayısı, yüzde 15,01 ile elektrik ücreti, yüzde 14,72 ile limon yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 9,25 ile patlıcanda oldu. Bunu yüzde 8,32 ile kiraz, yüzde 7,5 ile kabak, yüzde 7,25 ile taze fasulye, yüzde 6,15 ile dolmalık biber takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, temmuzda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

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